Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Aralık 2024

Van için hava durumu bugün nedir? Van için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Van için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Van yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Van için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Aralık 2024
Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Sisli, sıcaklık 4°. Yarın için Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 4°. 3 Aralık 2024 Salı Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 5°. 4 Aralık 2024 Çarşamba Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 6°.

Bugün

Sisli
Sisli

4

/

-4

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

4

/

-4

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

5

/

-4

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

6

/

-3

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