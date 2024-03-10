Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°. Yarın için Van hava durumu Sisli, sıcaklık 5°. 12 Mart 2024 Salı Van hava durumu Sisli, sıcaklık 6°. 13 Mart 2024 Çarşamba Van hava durumu Sisli, sıcaklık 7°. 14 Mart 2024 Perşembe Van hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°.