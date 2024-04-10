Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°. Yarın için Van hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°. 12 Nisan 2024 Cuma Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 14 Nisan 2024 Pazar Van hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 16°.