Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Van İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°. Yarın için Van hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°. 12 Nisan 2024 Cuma Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 14 Nisan 2024 Pazar Van hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 16°.
Bugün
14/
7
Yarın
12/
6
Cuma
14/
5
Cumartesi
14/
4
Pazar
16/
5
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Van Hava Durumu
- Hava Durumu