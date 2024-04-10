Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Van için hava durumu bugün nedir? Van için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Van için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Van yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Van için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024
Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Van İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°. Yarın için Van hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°. 12 Nisan 2024 Cuma Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 14 Nisan 2024 Pazar Van hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 16°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

14

/

7

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

12

/

6

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

5

Cumartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

4

Pazar

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

16

/

5

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