Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. Yarın için Van hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 20°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Van hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. 17 Ekim 2024 Perşembe Van hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 17°. 18 Ekim 2024 Cuma Van hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°.