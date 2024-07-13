Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Temmuz 2024

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. Yarın için Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 17 Temmuz 2024 Çarşamba Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 18 Temmuz 2024 Perşembe Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 19 Temmuz 2024 Cuma Van hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°.