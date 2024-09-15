Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Eylül 2024

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. Yarın için Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 17 Eylül 2024 Salı Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 18 Eylül 2024 Çarşamba Van hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 19 Eylül 2024 Perşembe Van hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°.