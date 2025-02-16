Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025

Van için hava durumu bugün nedir? Van için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Van için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Van yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Van için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025
Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 3°. Yarın için Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 4°. 18 Şubat 2025 Salı Van hava durumu Sisli, sıcaklık 4°. 19 Şubat 2025 Çarşamba Van hava durumu Bulutlu, sıcaklık 6°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

3

/

-10

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

4

/

-7

Salı

Sisli
Sisli

4

/

-8

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

6

/

-6

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