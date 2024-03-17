Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. Yarın için Van hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°. 19 Mart 2024 Salı Van hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 4°. 20 Mart 2024 Çarşamba Van hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6°. 21 Mart 2024 Perşembe Van hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6°.