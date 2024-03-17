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Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Van için hava durumu bugün nedir? Van için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Van için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Van yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Van için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024
Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Van İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. Yarın için Van hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°. 19 Mart 2024 Salı Van hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 4°. 20 Mart 2024 Çarşamba Van hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6°. 21 Mart 2024 Perşembe Van hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

8

/

-2

Yarın

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

5

/

0

Salı

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

4

/

0

Çarşamba

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

6

/

0

Perşembe

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

6

/

-1

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