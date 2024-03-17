Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Van İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. Yarın için Van hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°. 19 Mart 2024 Salı Van hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 4°. 20 Mart 2024 Çarşamba Van hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6°. 21 Mart 2024 Perşembe Van hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6°.
Bugün
8/
-2
Yarın
5/
0
Salı
4/
0
Çarşamba
6/
0
Perşembe
6/
-1
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