Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024
Van için hava durumu bugün nedir? Van için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Van için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Van yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Van için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Van İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için Van hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. 4 Kasım 2024 Pazartesi Van hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 5 Kasım 2024 Salı Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 6 Kasım 2024 Çarşamba Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°.
Bugün
15/
0
Yarın
12/
1
Pazartesi
10/
2
Salı
12/
0
Çarşamba
10/
-2
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