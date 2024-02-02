Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Van İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 1°. Yarın için Van hava durumu Bulutlu, sıcaklık 1°. 4 Şubat 2024 Pazar Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 5°. 6 Şubat 2024 Salı Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 5°.
Bugün
1/
-11
Yarın
1/
-12
Pazar
4/
-10
Pazartesi
5/
-7
Salı
5/
-5
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