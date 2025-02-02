Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2025
Van için hava durumu bugün nedir? Van için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Van için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Van yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Van için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Van İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 5°. Yarın için Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 5°. 4 Şubat 2025 Salı Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°. 5 Şubat 2025 Çarşamba Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 5°.
Bugün
5/
-7
Yarın
5/
-7
Salı
5/
-7
Çarşamba
5/
-5
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Van Hava Durumu
- Hava Durumu