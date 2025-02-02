Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2025

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 5°. Yarın için Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 5°. 4 Şubat 2025 Salı Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°. 5 Şubat 2025 Çarşamba Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 5°.