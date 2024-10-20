Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Ekim 2024

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için Van hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 22 Ekim 2024 Salı Van hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 23 Ekim 2024 Çarşamba Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°.