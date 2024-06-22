Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Haziran 2024

Van için hava durumu bugün nedir? Van için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Van için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Van yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Van için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Haziran 2024
Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. Yarın için Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Van hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 29°. 25 Haziran 2024 Salı Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 26 Haziran 2024 Çarşamba Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

28

/

14

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

28

/

14

Pazartesi

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

29

/

13

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

29

/

13

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

29

/

13

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