Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Haziran 2024

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Van İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. Yarın için Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Van hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 29°. 25 Haziran 2024 Salı Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 26 Haziran 2024 Çarşamba Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°.
Bugün
28/
14
Yarın
28/
14
Pazartesi
29/
13
Salı
29/
13
Çarşamba
29/
13
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