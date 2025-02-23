Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025

Van için hava durumu bugün nedir? Van için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Van için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Van yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Van için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025
Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -5°. Yarın için Van hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık -5°. 25 Şubat 2025 Salı Van hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık -2°. 26 Şubat 2025 Çarşamba Van hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık -1°.

Bugün

Kar Yağışı
Kar Yağışı

-5

/

-13

Yarın

Aşırı Soğuk
Aşırı Soğuk

-5

/

-14

Salı

Aşırı Soğuk
Aşırı Soğuk

-2

/

-13

Çarşamba

Aşırı Soğuk
Aşırı Soğuk

-1

/

-13

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