Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Kasım 2024
Van için hava durumu bugün nedir? Van için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Van için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Van yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Van için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Van İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. Yarın için Van hava durumu Sisli, sıcaklık 11°. 14 Kasım 2024 Perşembe Van hava durumu Sisli, sıcaklık 10°. 15 Kasım 2024 Cuma Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°.
Bugün
12/
0
Yarın
11/
-1
Perşembe
10/
-2
Cuma
11/
-2
Cumartesi
11/
-1
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