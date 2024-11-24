Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Kasım 2024

Van için hava durumu bugün nedir? Van için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Van için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Van yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Van için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Kasım 2024
Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. Yarın için Van hava durumu Sisli, sıcaklık 11°. 14 Kasım 2024 Perşembe Van hava durumu Sisli, sıcaklık 10°. 15 Kasım 2024 Cuma Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

12

/

0

Yarın

Sisli
Sisli

11

/

-1

Perşembe

Sisli
Sisli

10

/

-2

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

11

/

-2

Cumartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

11

/

-1

Öne Çıkan Video

İlaç yok, zam beklentisi var! Eczaneler birçok ilacı temin edemiyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...