Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Kasım 2024

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. Yarın için Van hava durumu Sisli, sıcaklık 11°. 14 Kasım 2024 Perşembe Van hava durumu Sisli, sıcaklık 10°. 15 Kasım 2024 Cuma Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°.