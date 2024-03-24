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Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

Van için hava durumu bugün nedir? Van için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Van için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Van yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Van için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024
Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Van İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Bulutlu, sıcaklık 4°. Yarın için Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 4°. 26 Mart 2024 Salı Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 5°. 27 Mart 2024 Çarşamba Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 4°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

4

/

-4

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

4

/

-2

Salı

Kar Yağışı
Kar Yağışı

5

/

-3

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

4

/

-6

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