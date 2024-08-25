Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Van için hava durumu bugün nedir? Van için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Van için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Van yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Van için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024
Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. Yarın için Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 27 Ağustos 2024 Salı Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. 28 Ağustos 2024 Çarşamba Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 29 Ağustos 2024 Perşembe Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

29

/

14

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

28

/

14

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

27

/

14

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

28

/

14

Perşembe

Az Bulutlu
Az Bulutlu

28

/

14

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