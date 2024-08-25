Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Van İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. Yarın için Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 27 Ağustos 2024 Salı Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. 28 Ağustos 2024 Çarşamba Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 29 Ağustos 2024 Perşembe Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°.
Bugün
29/
14
Yarın
28/
14
Salı
27/
14
Çarşamba
28/
14
Perşembe
28/
14
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