Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ocak 2024

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°. Yarın için Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°. 29 Ocak 2024 Pazartesi Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°. 30 Ocak 2024 Salı Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°.