Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Sisli, sıcaklık 12°. Yarın için Van hava durumu Sisli, sıcaklık 12°. 29 Ekim 2024 Salı Van hava durumu Sisli, sıcaklık 13°. 30 Ekim 2024 Çarşamba Van hava durumu Sisli, sıcaklık 14°. 31 Ekim 2024 Perşembe Van hava durumu Sisli, sıcaklık 14°.