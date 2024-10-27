Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024

Van için hava durumu bugün nedir? Van için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Van için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Van yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Van için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024
Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Sisli, sıcaklık 12°. Yarın için Van hava durumu Sisli, sıcaklık 12°. 29 Ekim 2024 Salı Van hava durumu Sisli, sıcaklık 13°. 30 Ekim 2024 Çarşamba Van hava durumu Sisli, sıcaklık 14°. 31 Ekim 2024 Perşembe Van hava durumu Sisli, sıcaklık 14°.

Bugün

Sisli
Sisli

12

/

1

Yarın

Sisli
Sisli

12

/

-1

Salı

Sisli
Sisli

13

/

0

Çarşamba

Sisli
Sisli

14

/

1

Perşembe

Sisli
Sisli

14

/

1

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