Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Van İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°. Yarın için Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°. 30 Ocak 2024 Salı Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°.
Bugün
1/
-7
Yarın
2/
-9
Salı
1/
-9
Çarşamba
2/
-6
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Van Hava Durumu
- Hava Durumu