Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Van için hava durumu bugün nedir? Van için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Van için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Van yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Van için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024
Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°. Yarın için Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 30 Temmuz 2024 Salı Van hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°. 31 Temmuz 2024 Çarşamba Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 1 Ağustos 2024 Perşembe Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

26

/

16

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

29

/

15

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

29

/

13

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

29

/

15

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

29

/

16

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