Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Van İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°. Yarın için Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 2°. 1 Şubat 2024 Perşembe Van hava durumu Sisli, sıcaklık 2°. 2 Şubat 2024 Cuma Van hava durumu Sisli, sıcaklık 1°.
Bugün
1/
-9
Yarın
0/
-8
Çarşamba
2/
-5
Perşembe
2/
-6
Cuma
1/
-8
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