Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024

Van için hava durumu bugün nedir? Van için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Van için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Van yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Van için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024
Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Van İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°. Yarın için Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 2°. 1 Şubat 2024 Perşembe Van hava durumu Sisli, sıcaklık 2°. 2 Şubat 2024 Cuma Van hava durumu Sisli, sıcaklık 1°.

Bugün

Kar Yağışı
Kar Yağışı

1

/

-9

Yarın

Kar Yağışı
Kar Yağışı

0

/

-8

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

2

/

-5

Perşembe

Sisli
Sisli

2

/

-6

Cuma

Sisli
Sisli

1

/

-8

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