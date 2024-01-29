Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°. Yarın için Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 2°. 1 Şubat 2024 Perşembe Van hava durumu Sisli, sıcaklık 2°. 2 Şubat 2024 Cuma Van hava durumu Sisli, sıcaklık 1°.