Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024

Van için hava durumu bugün nedir? Van için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Van için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Van yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Van için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024
Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°. Yarın için Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 1 Ekim 2024 Salı Van hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 2 Ekim 2024 Çarşamba Van hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°. 3 Ekim 2024 Perşembe Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

20

/

7

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

20

/

8

Salı

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

23

/

9

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

18

/

8

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

19

/

8

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