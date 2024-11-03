Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 9°. Yarın için Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°. 8 Kasım 2024 Cuma Van hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 10°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. 10 Kasım 2024 Pazar Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 11°.