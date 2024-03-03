Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Sisli, sıcaklık 5°. Yarın için Van hava durumu Bulutlu, sıcaklık 5°. 5 Mart 2024 Salı Van hava durumu Bulutlu, sıcaklık 7°. 6 Mart 2024 Çarşamba Van hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°. 7 Mart 2024 Perşembe Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°.