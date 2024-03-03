Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Van İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Sisli, sıcaklık 5°. Yarın için Van hava durumu Bulutlu, sıcaklık 5°. 5 Mart 2024 Salı Van hava durumu Bulutlu, sıcaklık 7°. 6 Mart 2024 Çarşamba Van hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°. 7 Mart 2024 Perşembe Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°.
Bugün
5/
-6
Yarın
5/
-5
Salı
7/
-5
Çarşamba
7/
-5
Perşembe
4/
-3
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