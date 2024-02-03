Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Şubat 2024

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°. Yarın için Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°. 6 Şubat 2024 Salı Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 5°. 7 Şubat 2024 Çarşamba Van hava durumu Sisli, sıcaklık 5°.