Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024

Van için hava durumu bugün nedir? Van için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Van için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Van yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Van için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024
Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. Yarın için Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 2 Temmuz 2024 Salı Van hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 25°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 4 Temmuz 2024 Perşembe Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

28

/

12

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

27

/

12

Salı

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

25

/

11

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

26

/

10

Perşembe

Az Bulutlu
Az Bulutlu

27

/

11

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