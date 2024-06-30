Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Van İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. Yarın için Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 2 Temmuz 2024 Salı Van hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 25°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 4 Temmuz 2024 Perşembe Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°.
Bugün
28/
12
Yarın
27/
12
Salı
25/
11
Çarşamba
26/
10
Perşembe
27/
11
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