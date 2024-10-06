Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Ekim 2024
Van için hava durumu bugün nedir? Van için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Van için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Van yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Van için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Van İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 21°. Yarın için Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. 8 Ekim 2024 Salı Van hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 23°. 9 Ekim 2024 Çarşamba Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°. 10 Ekim 2024 Perşembe Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°.
Bugün
21/
8
Yarın
22/
5
Salı
23/
6
Çarşamba
23/
7
Perşembe
23/
6
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