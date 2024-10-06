Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Ekim 2024

Van için hava durumu bugün nedir? Van için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Van için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Van yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Van için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Ekim 2024
Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 21°. Yarın için Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. 8 Ekim 2024 Salı Van hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 23°. 9 Ekim 2024 Çarşamba Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°. 10 Ekim 2024 Perşembe Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

21

/

8

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

22

/

5

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

23

/

6

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

23

/

7

Perşembe

Az Bulutlu
Az Bulutlu

23

/

6

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