Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Temmuz 2024

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Van İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Bulutlu, sıcaklık 29°. Yarın için Van hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. 8 Temmuz 2024 Pazartesi Van hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°. 9 Temmuz 2024 Salı Van hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. 10 Temmuz 2024 Çarşamba Van hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°.
Bugün
29/
14
Yarın
28/
15
Pazartesi
26/
12
Salı
27/
12
Çarşamba
26/
12
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