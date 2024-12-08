Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024
Van için hava durumu bugün nedir? Van için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Van için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Van yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Van için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Van İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°. Yarın için Van hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 8°. 13 Aralık 2024 Cuma Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Van hava durumu Bulutlu, sıcaklık 0°. 15 Aralık 2024 Pazar Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 2°.
Bugün
8/
-3
Yarın
8/
-2
Cuma
3/
-4
Cumartesi
0/
-5
Pazar
2/
-9
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