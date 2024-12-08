Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024

Van için hava durumu bugün nedir? Van için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Van için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Van yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Van için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024
Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°. Yarın için Van hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 8°. 13 Aralık 2024 Cuma Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Van hava durumu Bulutlu, sıcaklık 0°. 15 Aralık 2024 Pazar Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 2°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

8

/

-3

Yarın

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

8

/

-2

Cuma

Kar Yağışı
Kar Yağışı

3

/

-4

Cumartesi

Bulutlu
Bulutlu

0

/

-5

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

2

/

-9

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