Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°. Yarın için Van hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 8°. 13 Aralık 2024 Cuma Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Van hava durumu Bulutlu, sıcaklık 0°. 15 Aralık 2024 Pazar Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 2°.