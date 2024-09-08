Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Van İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. Yarın için Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 10 Eylül 2024 Salı Van hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 24°. 11 Eylül 2024 Çarşamba Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°.
Bugün
27/
12
Yarın
27/
12
Salı
24/
13
Çarşamba
26/
11
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Van Hava Durumu
- Hava Durumu