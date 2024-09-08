Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. Yarın için Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 10 Eylül 2024 Salı Van hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 24°. 11 Eylül 2024 Çarşamba Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°.