Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 0°. Yarın için Van hava durumu Sisli, sıcaklık 0°. 11 Şubat 2025 Salı Van hava durumu Sisli, sıcaklık 1°. 12 Şubat 2025 Çarşamba Van hava durumu Sisli, sıcaklık 2°.