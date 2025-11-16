Van hudut hattında kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
16.11.2025 15:52
AA
Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında yaklaşık 69 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.
Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.
Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 68 kilo 852 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtilen açıklamada, uyuşturucunun Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildiği aktarıldı.