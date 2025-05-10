Van hudut hattında kilolarca uyuşturucu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri, 7 gün 24 saat aralıksız sürüyor.



Bu kapsamda Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 22 kilo 277 gram uyuşturucu ele geçirildi.



Ele geçirilen uyuşturucu, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.