Van hudut hattında kilolarca uyuşturucu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattındaki arama tarama faaliyetinde 22 kilo 277 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Van hudut hattında kilolarca uyuşturucu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın  sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri, 7 gün 24 saat aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 22 kilo 277 gram ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

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