Van için kar uyarısı! (Van'da okullar tatil mi?)

Van'da kent merkezindeki 3 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle bugün merkez İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gürpınar ve Bahçesaray ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Van'da kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van'da halen devam etmekte olan kar yağışının etkisini arttırarak öğle saatlerine kadar süreceği belirtildi.



Açıklamada, kuvvetli kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

