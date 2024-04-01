Van Seçim Sonuçları 2024: Van Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Van İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Van Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Abdullah Zeydan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdullah Zeydan 220 bin 919, AK Parti adayı Abdulahat Arvas 108 bin 802 oy aldı.

ABDULLAH ZEYDAN KİMDİR?

Abdullah Zeydan, 13 Mart 1972'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğdu.



İlk, orta ve lise tahsilini ilçede tamamlayan Zeydan, Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu.



Farklı şirketlerde mimarlık yapan Zeydan, HDP'den Hakkari milletvekilliği yaptı.



Abdullah Zeydan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Van İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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