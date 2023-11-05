Van şehidine veda

Van'da teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Samet Bektaş, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Van şehidine veda

'ın Başkale ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yola önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi esnasında patlatılması sonucu  olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş'ın (22) naaşı, törenle memleketi 'a uğurlandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında tören düzenlendi.

Şehidin, Türk bayrağına sarılı naaşının tören alanına getirilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve öz geçmişi okundu.

Van şehidine veda - 1

Bektaş'ın naaşı, dua sonrası uçakla memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, vali yardımcıları, kaymakamlar, şehidi silah arkadaşları, kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Paylaşımda, "Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...