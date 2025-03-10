Van-Tahran tren seferleri başladı

Van-Tahran tren seferleri yeniden başladı.



İran'ın başkenti Tahran'dan dün saat 12.35'te hareket eden 7 vagonlu ve 280 kişi kapasiteli yolcu treni, öğle saatlerinde Van Garı'na ulaştı.



Yaklaşık 22 saatlik yolculuğun ardından Van'a gelen İranlı 200 yolcu, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, İl Jandarma Komutanı Adem Şen, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, TCDD Van Lojistik Müdürü Tahirhan Gencer, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ve kurum amirleri tarafından çiçeklerle karşılandı.