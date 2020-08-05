Van Valiliği, Baronun paylaştığı görüntü batan tekneye ait değil

Açıklamada, görüntülerin kaynağının İstanbul’da yaşayan Afgan uyruklu bir kişi olduğu belirtildi.

Videodaki teknenin 61 kişinin öldüğü Akbaş isimli tekne ile herhangi bir benzerlik taşımadığı bu durumun tekne sahibi ile yapılan görüşmeler ile teyit edildiği vurgulandı.

Ölen kişilerle görüntülerdeki kişiler arasında yapılan karşılaştırmalarda eşkallerin benzerlik göstermediği, çekimin gündüz yapıldığı ancak olayın gece meydana geldiği belirtildi. "görüntülerin batan tekne ile bağlantısı yoktur" denildi.