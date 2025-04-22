Van ve Sivas'ta iki feci kaza: 10 can kaybı, 28 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 06 BYD 614 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı.

Feci kazada altı kişi olay yerinde can verdi. Yaralı halde hastaneye kaldırılan 14 kişiden ikisi de hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada 8 can kaybı yaşandı, 12 kişi de yaralandı.

Feci kazada, Erkan Koç, Metin Kandemir, Mehmet Yacan, Selim Kaya, Fadıl Korkmaz ve Yıldız Erik olay yerinde, Gülcan Kaya ve minibüs sürücüsü Dindar Engin de tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.