Van ve Sivas'ta iki feci kaza: 10 can kaybı, 28 yaralı
Van ve Sivas'ta iki feci kaza yaşandı. Van'daki kazada yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı. Bu kazada can kaybı 8'e yükseldi. Yaralı 12 kişinin tedavileri ise sürüyor. Sivas'taki kazada ise kamu personelini taşıyan servis ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.
Van'daki kaza dün akşam saatlerinde Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında meydana geldi.
34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 06 BYD 614 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Feci kazada altı kişi olay yerinde can verdi. Yaralı halde hastaneye kaldırılan 14 kişiden ikisi de hastanede yaşamını yitirdi.
Kazada 8 can kaybı yaşandı, 12 kişi de yaralandı.
Feci kazada, Erkan Koç, Metin Kandemir, Mehmet Yacan, Selim Kaya, Fadıl Korkmaz ve Yıldız Erik olay yerinde, Gülcan Kaya ve minibüs sürücüsü Dindar Engin de tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.
SİVAS'TA İKİ CAN KAYBI, 16 YARALI
Sivas'taki kaza kamu personelini taşıyan Burak N. idaresindeki 48 ATY 416 plakalı minibüs ile Halil İbrahim N.'nin kullandığı 58 AEJ 663 plakalı otomobilin, merkeze bağlı Çeltek köyü yakınlarında çarpışmasıyla meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri ile ambulans helikopter sevk edildi.
Feci kazada iki kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı.
Yaralıların genel durumunun iyi olduğu açıklandı.
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