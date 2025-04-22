Van ve Sivas'ta iki feci kaza: 8 ölü, 29 yaralı

SİVAS'TA SAĞLIKÇILARIN MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI



Öte yandan Sivas'ta da öğretmen ve sağlıkçıların da içinde olduğu servis minibüsünün otomobille çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.



Kaza, Bağlı Çeltek köyü yakınlarında meydana geldi. Öğretmen ve sağlık personelinin de içinde olduğu, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 ATY 416 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen 58 AEJ 663 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.



Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralıların bir kısmı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Bazı yaralılar için de bölgeye Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter sevk edildi. Kara yoluna inen helikopter, yaralıları alıp kent merkezine götürdü.

Kaza yerine gelerek incelemelerde bulunan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Kaza, Yıldız beldemizde görev yapan öğretmenlerimizi ve sağlık personelimizi taşıyan servis aracı ile bir sivil aracın çarpışması sonucu oluştu. Kaza sonucunda maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Hayati tehlikesi olan 2 vatandaşımız var. Servis aracındaki 15 kamu personeli yaralı durumda. Onların durumunun hafif olduğunu düşünüyoruz ama hastanelerde kararı verilecek. Yaralılar ambulanslarla hastanelerimize sevk edildi." açıklamasında bulundu.