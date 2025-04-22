Van ve Sivas'ta iki feci kaza: 8 ölü, 29 yaralı
Van’ın Başkale ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı. Kazada 7 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Sivas'ta ise sağlıkçıların bulunduğu servis minibüsünün otomobille çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Van'daki kaza, Gürpınar-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında meydana geldi.
Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Feci kazada 4'ü ağır 12 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
YERLİKAYA: YEDİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kazayla ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.
Yerlikaya, "Bugün saat 16.30 sıralarında Van-Hakkari Karayolu’nda meydana gelen elim trafik kazasında maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 vatandaşımız da yaralandı. Yaralılarımız hastanelere sevk edildi. 4 yaralımızın durumu maalesef ağır.
Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum." ifadesini kullandı.
SİVAS'TA SAĞLIKÇILARIN MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI
Öte yandan Sivas'ta da öğretmen ve sağlıkçıların da içinde olduğu servis minibüsünün otomobille çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Kaza, Bağlı Çeltek köyü yakınlarında meydana geldi. Öğretmen ve sağlık personelinin de içinde olduğu, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 ATY 416 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen 58 AEJ 663 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralıların bir kısmı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bazı yaralılar için de bölgeye Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter sevk edildi. Kara yoluna inen helikopter, yaralıları alıp kent merkezine götürdü.
Kaza yerine gelerek incelemelerde bulunan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Kaza, Yıldız beldemizde görev yapan öğretmenlerimizi ve sağlık personelimizi taşıyan servis aracı ile bir sivil aracın çarpışması sonucu oluştu. Kaza sonucunda maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Hayati tehlikesi olan 2 vatandaşımız var. Servis aracındaki 15 kamu personeli yaralı durumda. Onların durumunun hafif olduğunu düşünüyoruz ama hastanelerde kararı verilecek. Yaralılar ambulanslarla hastanelerimize sevk edildi." açıklamasında bulundu.
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