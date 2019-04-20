Van'da kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekti. Karla mücadele ekipleri, kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.



İç Anadolu Bölgesi'nde de kar yağdı. Yozgat'ta da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.



Akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Meyve ağaçlarının çiçekleri de kar altında kaldı.

BOLU'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

Bolu'nun Gerede ve Yeniçağa ilçelerinde de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.



Gerede'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı dolayısıyla ilçenin yüksek kesimleri ile kent merkezi beyaza büründü.



Belediye ekipleri, şehir içindeki yollarda buzlanma olmaması için karla mücadele çalışmalarını yürütüyor.



Yeniçağa'da da kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı.



D-100 kara yolunun Gerede-Yeniçağa arasındaki bölümünde de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele ve tuzlama çalışmalarına başladı.