Van'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili iki şüpheli tutuklandı.

Van'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

Erciş Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda devriye görevi sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

" kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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