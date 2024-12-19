Van'da 143 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi

Van ve Adana polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda 143 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van'da 143 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; Tuşba ilçesinde bir araç içerisinde arama yapıldı.

Yapılan aramada; 143 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak ‘ veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs çık karıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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