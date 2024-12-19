Van'da 143 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; Tuşba ilçesinde bir araç içerisinde arama yapıldı.

Yapılan aramada; 143 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs çık karıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.