Van'da 164 araç trafikten men edildi

Van'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde, 164 araç trafikten men edildi.

Van'da 164 araç trafikten men edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 21-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerinde, 1283 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verdi.

Denetimlerde, 799 araç ve sürücüye 1 milyon 904 bin 271 lira idari para cezası uygulandı.

Alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 sürücünün belgesine geçici olarak el koyan ekiplerin kontrollerinde, 164 araç trafikten men edildi.

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