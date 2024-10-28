Van'da 164 araç trafikten men edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 21-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde, 1283 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verdi.



Denetimlerde, 799 araç ve sürücüye 1 milyon 904 bin 271 lira idari para cezası uygulandı.



Alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 sürücünün belgesine geçici olarak el koyan ekiplerin kontrollerinde, 164 araç trafikten men edildi.