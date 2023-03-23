Van'da 17 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Van Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 1 kişiye ait market ve ev, takibe alındı.

Kaçak sigara depolandığı tespit edilen ev ve iş yerine, arama kararının ardından operasyon düzenlendi. İçlerinde bandrolsüz veya sahte bandrollü sigaraların bulunduğu belirlenen toplam 17 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi.

El konulan kaçak sigaranın 552 bin TL değerinde olduğu tespit edildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli, gözaltına alındı.