Van'da 178 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van'da Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, ilçedeki 2 iş yeri ve bir depoda arama yapan ekipler, 178 kaçak cep telefonu ele geçirdi.



Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.