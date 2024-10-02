Van'da 178 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde 2 iş yeri ve bir depoda 178 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Van'da 178 kaçak cep telefonu ele geçirildi

'da Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, ilçedeki 2 iş yeri ve bir depoda arama yapan ekipler, 178 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Prefabrik iş yerinin içinden geçen araç başka iş yerine çarparak durdu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...