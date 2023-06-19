Van’da 19 kilo 348 gram esrar ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 19 kilo 348 gram esrar ele geçirildi.

Van’da 19 kilo 348 gram esrar ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 12-18 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 19 kilo 348 gram esrar ele geçirilmiştir” denildi.

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