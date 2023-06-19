Van’da 19 kilo 348 gram esrar ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 12-18 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 19 kilo 348 gram esrar ele geçirilmiştir” denildi.

