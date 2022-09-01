Van'da 1'i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

Haberler 01.09.2022 - 17:59 | Son Güncelleme : 01.09.2022 - 18:29
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Hanyaylası kırsalında, 1'i terör örgütünün turuncu kategoride aranan sözde yöneticisi olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında, 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki kahraman jandarmamıza tebrikler." ifadelerini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği aktarıldı.
⚠️Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz⚠️— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 1, 2022
EREN Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında;
1️⃣'i Bölge Sorumlusu TURUNCU Kategoride olmak üzere
3️⃣ TERÖRİST
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki Kahraman Jandarmamıza tebrikler👏👏👏