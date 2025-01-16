Van'da 21 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi

Van'ın Özalp ilçesi kırsalında 21 kilo 240 gram metamfetamin ve 1 paket halinde 70 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Van'da 21 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ile 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, Özalp ilçesi Oymaklı Mahallesi Kurudere Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, 8 Ocak saat 04.30 sıralarında arama tarama çalışması yaptı.

Aramalarda uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 8 çuval içerisinde 27 paket halinde 21 kilo 240 gram metamfetamin ve 1 paket halinde 70 gram afyon sakızı ele geçirildi. 

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